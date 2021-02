Boven de grote rivieren in meeste provincies nog code oranje wegens gladheid

Deze auto raakte van de weg bij Coevorden. De bestuurder bleef ongedeerd - Persbureau Meter

In het noorden en midden van het land waren vanochtend veel wegen dicht door ongelukken als gevolg van gladheid. In de provincies Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe is nog steeds code oranje van kracht. In al deze provincies en ook in Groningen en Utrecht kan het tot 13.00 uur lokaal nog glad zijn door ijzel, ijsregen en sneeuw. De ANWB telde om 07.45 uur 64 files met een gezamenlijke lengte van 367 kilometer. Het aantal files is sindsdien teruggelopen. Om 10.00 uur waren het er nog 21. Rijkswaterstaat adviseerde reizigers ten noorden van de grote rivieren hun reis uit te stellen. "Als je toch de weg op gaat, pas je rijstijl aan", zei woordvoerder Fleuren in het NOS Radio 1 Journaal. "Matig je snelheid, rij voorzichtig, wissel niet te veel van rijstroken en hou afstand." Op de A12 bij Arnhem zag een cameraman auto's botsen:

Botsingen en files door gladheid - NOS

Fleuren zei dat er vannacht voldoende is gestrooid, maar dat veel strooizout door de regen is verdund. Daarom rijden er ook nu nog strooiwagens rond. De gladheid kan tot in de loop van de ochtend duren. Er waren veel ongelukken in Noord-Holland en met name rond Amsterdam. Op de A1 richting Amsterdam stond bij Muiden een vrachtwagen in brand. Die is geblust. Daardoor waren er tijdelijk drie rijstroken minder beschikbaar.

Ten oosten van Arnhem stonden op de A12 files in beide richtingen. Door de gladheid hadden zich daar twee kettingbotsingen voorgedaan. Daarbij waren zeventien auto's en twee vrachtwagens betrokken, zegt Omroep Gelderland. Ter hoogte van de grens is de snelweg dicht in de richting Duitsland vanwege een ongeluk op de Duitse A3. Ook op provinciale wegen stonden files. Op de N50 tussen Zwolle en Emmeloord stond door vier ongelukken meer dan 40 kilometer.