'Aung San Suu Kyi gearresteerd, alles wijst op staatsgreep in Myanmar'

In Myanmar is regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd, zegt een woordvoerder van haar partij tegen persbureau Reuters. Naast de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede zouden ook andere prominente leden van de partij zijn opgepakt.

Militairen hebben in diverse regio's kabinetsleden meegenomen, zeggen familieleden tegen de BBC. De Britse omroep meldt ook dat er soldaten op straat zijn in grote steden.

'Alles wijst op een staatsgreep'

In de grootste stad Yangon bewaken militairen het stadhuis, melden ooggetuigen. Zowel in die stad als in hoofdstad Naypyidaw liggen internet en telefonie plat. De staatstelevisie meldt op Facebook dat er vanwege technische problemen geen uitzending mogelijk is.

"Alle tekenen wijzen erop dat zich een staatsgreep voltrekt in Myanmar", zegt Zuidoost-Azië-correspondent Annemarie Kas. "Al sinds de verkiezingen in november liep de spanning tussen het leger en de burgerregering van Aung San Suu Kyi op. En de verhoudingen tussen die twee zijn altijd al broos geweest."

Beschuldiging van verkiezingsfraude

Het leger suggereerde vorige week dat het mogelijk een coup zou plegen. Volgens de legerleiding is er fraude gepleegd bij de parlementsverkiezingen eind vorig jaar, waar Aung San Suu Kyi's partij wederom de absolute meerderheid behaalde. Volgens waarnemers zijn de verkiezingen eerlijk verlopen.

De partijwoordvoerder zegt dat Aung San Suu Kyi in de vroege ochtend van haar bed is gelicht. "Ik roep onze achterban op niet overhaast te reageren en de wet te volgen", en voegde daar aan toe dat hij waarschijnlijk ook zal worden opgepakt.

Filmmakers en activisten

"Er zouden naast politici ook andere publieke figuren zijn opgepakt, bijvoorbeeld filmmakers en activisten", zegt Kas. "Dat duidt erop dat het leger alle kritische geluiden in één keer van de straat heeft willen halen. Het leger heeft veel macht in Myanmar, ze hebben drie cruciale ministeries in handen en een kwart van de zetels in het parlement."

Aung San Suu Kyi werd in 2016 de eerste democratisch gekozen regeringsleider na tientallen jaren militair bewind. Jarenlang heeft ze onder huisarrest geleefd. In 1991 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede toegekend voor haar inzet voor democratie in Myanmar.

Rohingya-crisis

De afgelopen jaren werd de 75-jarige wereldwijd fel bekritiseerd, omdat ze te weinig zou doen tegen de vervolging van de Rohingya-bevolking in haar thuisland. De VN stelde in 2017 dat er sprake was van een etnische zuivering. Ruim 700.000 leden van de moslimminderheid vluchtten de afgelopen jaren het land uit.

Aung San Suu Kyi verdedigde Myanmar in 2019 voor het het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het Hof oordeelde vorig jaar dat de Rohingya "extreem kwetsbaar" zijn voor militair geweld in Myanmar.