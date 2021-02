Prins William treurt na berichten voetballer Rashford: 'Racisme moet stoppen'

De Britse prins William heeft zondag opgeroepen tot het stoppen van racisme in het voetbal. De 38-jarige royal reageert op de berichten van Manchester United-aanvaller Marcus Rashford, die liet weten na het duel met Arsenal (zaterdag) racistisch te zijn bejegend op sociale media.

"Racisme moet stoppen", laat William weten. "Of het nu op het veld gebeurt, op de tribunes of social media. Het is verwerpelijk." Hij vindt dat er een omgeving moet worden gecreëerd waarin racisme niet meer mag worden getolereerd. Racisten moeten op het matje geroepen worden. "Die verantwoordelijkheid hebben alle platforms waar zulke zaken een podium vinden."