'Het rommelt nog steeds bij Feyenoord, geen touw aan vast te knopen bij PSV'

Tafel Studio Voetbal - NOS

Super Sunday bracht duidelijkheid aan kop van de eredivisie. Ajax werd door de 3-0 zege bij AZ de grote winnaar en PSV droop met inmiddels zeven punten achterstand op de koploper af als verliezer van de zondag. De 3-1 nederlaag van PSV bij Feyenoord verrast Theo Janssen niet. "PSV is al het hele seizoen wisselvallig", zegt Janssen in Studio Voetbal. "Ze wisselen ook in wedstrijden goede momenten af met slechte momenten." "Dat vat Theo perfect samen", vult oud-PSV'er Ibrahim Afellay, die net zijn afscheid als voetballer heeft aangekondigd, aan. "Ze hebben een gebrek aan creativiteit. Vooral op het middenveld. In balbezit is PSV heel matig. Mario Götze en Cody Gakpo worden ook gemist. Feyenoord heeft de zwakte van PSV blootgelegd."

'Geen touw aan vast te knopen bij PSV' - NOS

Pierre van Hooijdonk mist vastigheden bij PSV. "Ze spelen zelden met hetzelfde elftal", aldus Van Hooijdonk. "Wat is het vaste PSV? Ik weet het niet." Voetbal International-hoofdredacteur Freek Jansen sluit zich daarbij aan: "Er is geen touw aan vast te knopen bij PSV. Qua spel en resultaten ondermaats. En ook fysiek is het niet op orde."

Presentator Sjoerd van Ramshorst praat in Studio Voetbal met Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Theo Janssen en Freek Jansen (online) over de laatste dag van de transfermarkt, over Super Sunday, over de vergane titeldroom van Vitesse en de 'Diamant van het rechterrijtje'. Kijk de hele uitzending hier terug.

Feyenoord maakte met de overwinning een einde aan een reeks van drie nederlagen. Coach Dick Advocaat voerde enkele wijzigingen door in de opstelling. Centrale verdediger Uros Spajic, spits Nicolai Jørgensen en linksbuiten Luis Sinisterra maakten plaats voor Eric Botteghin, Bryan Linssen, en Ridgeciano Haps. "Botteghin speelde heel goed", zegt Van Hooijdonk. "Hij dekte goed door en tackelde met ziel en zaligheid." Een gouden zet van Advocaat? Van Hooijdonk: "Het frappante is dat in het gesprek van deze week tussen Berghuis, Advocaat en Arnesen door de spelers is aangegeven dat ze met Botteghin willen spelen. Dat snap ik wel. Die spreekt Nederlands en kan de backs en middenvelders coachen. Met Senesi en Spajic in het centrum is dat niet het geval. Dit is dus van de spelers gekomen."

'Spelers Feyenoord vroegen Advocaat om Botteghin' - NOS

Het was onrustig bij Feyenoord afgelopen week. Advocaat zorgde met scherpe uitlatingen voor reuring en de spelers gaven op hun beurt aan niet gediend te zijn van zijn openlijke kritiek. "Het rommelt nog steeds", zegt Van Hooijdonk. "Dick is, met alle respect, 'old school'. En zijn assistenten ook." "Dit zijn spelers die naar hem hebben geluisterd toen hij aan het repareren was", vervolgt Van Hooijdonk. "Dat is goed gegaan. Maar die willen ook nieuwe trainingsmethoden zien. Het is 2021 en er wordt niet of nauwelijks gewerkt met videoanalyses."