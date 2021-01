Darter Clayton verrast met Masters-titel en krijgt plek in Premier League

Darter Jonny Clayton is in Milton Keynes verrassend winnaar geworden van de Masters. De als achttiende geplaatste darter uit Wales was in de finale Mervin King met 11-8 de baas. Clayton houdt er naast een kleine 70.000 euro aan prijzengeld ook het laatste nog beschikbare ticket voor de Premier League aan over.

De 46-jarige Clayton kan terugzien op een prachttoernooi, waarin hij in de achtste finales met 10-9 zegevierde over vijfvoudig winnaar Michael van Gerwen. Daarna noteerde hij even knappe als krappe overwinningen op James Wade (10-9) en in de halve eindstrijd op zondag op titelverdediger Peter Wright (11-10).

De Engelsman Mervin King, als twintigste ingeschaald, had zich eveneens van zijn beste zijde getoond door overwinningen op Nathan Aspinall (10-3) en in de halve finales op wereldkampioen Gerwyn Price (11-10).