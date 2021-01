Afellay (34) hakt knoop door en zet punt achter voetballoopbaan

Afellay hoopte nog op een lucratief buitenlands avontuur, maar heeft de knoop doorgehakt en houdt het voor gezien. "Wat ik wilde, is niet voorbijgekomen. Maar ik heb er vrede mee. Je weet dat dit moment vroeg of laat komt. Het is mooi zo."

Zijn persoonlijke hoogtepunt was de halve finale van de Champions League in 2011 tegen aartsvijand Real Madrid. De speler met Marokkaanse roots mocht een kwartier voor tijd invallen, snelde meteen langs Marcelo en leverde een panklare assist op Lionel Messi. Afellay en Barça wonnen dat jaar de Champions League.

Daarna kwam de blessureplaag. Hij stond meerdere keren maanden lang - met als dieptepunt 438 dagen - aan de kant vanwege zwaar knieletsel. Hij werd uitgeleend aan achtereenvolgens Schalke 04 en Olympiakos, maar het hoge niveau van voor de blessures zou hij niet meer halen. Ook een avontuur bij Stoke City werd geen succes.

Mysterie bij terugkeer PSV

In 2019 keerde hij terug op het oude nest en tekende hij een contract voor één jaar bij PSV. Toenmalig hoofdtrainer (en oud-ploeggenoot) Mark van Bommel maakte hem direct aanvoerder en wekte daarmee hoge verwachtingen.

De fans in Eindhoven moesten lang op Afellay wachten. Zijn fitheid bleef een groot mysterie. Aanvoerder of niet, uiteindelijk kwam hij slechts drie competitieduels in actie, waarvan eentje in de basis. Afgelopen zomer werd besloten om zijn aflopende contract bij PSV niet te verlengen.

PSV-FC Twente van 26 januari 2020 is daardoor zijn laatste officiële wedstrijd. Die eindigde voor Affelay met een rode kaart. Hij kreeg in die wedstrijd twee keer geel en zag PSV vervolgens een 1-0 voorsprong weggeven.

