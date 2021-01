Klas in quarantaine bij besmette leerling, nog veel onduidelijk over extra maatregelen

De basisscholen, het speciaal onderwijs en de kinderopvang gaan definitief op 8 februari weer open. Dat heeft onderwijsminister Slob vanavond bekendgemaakt na het Catshuisoverleg.

"Goed nieuws voor kinderen, ouders en leraren", volgens Slob. Maar er zijn nog altijd ook zorgen over de veiligheid van het onderwijspersoneel. Op twitter is #scholendicht trending; leraren zijn bezorgd over de heropening.

Ook zijn er veel vragen over de aanvullende maatregelen van het kabinet. Slob wil dat er op korte termijn sneltesten worden ingezet bij leraren en bij één besmette leerling moet de hele klas vijf dagen in quarantaine. "En dan zal daarna door testen moeten blijken welke kinderen weer naar school kunnen en welke niet," zei Slob vanmiddag. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

"Het is een draconische maatregel, maar het is wel noodzakelijk om de scholen op een verantwoorde manier te openen", reageert Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). "Natuurlijk is de vraag of je - wanneer de klas in quarantaine zou moeten -het onderwijs op afstand meteen kunt realiseren. En wat deze maatregel precies betekent voor ouders. Maar wat je ook kiest, het goede besluit bestaat niet. Nu zitten 1,4 miljoen leerlingen thuis."

Uit een peiling van dit weekend van de AVS onder 1000 schoolleiders blijkt dat het overgrote deel (79 procent) van de schoolleiders de scholen wil openen in het belang van de leerlingen. Maar alleen als er strenge maatregelen worden gesteld aan die heropening.

AOb eist meer duidelijkheid

Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) wil meer duidelijkheid. "Wij hebben nog geen onderzoek gezien, of een OMT-advies. En wat zegt onderzoek in het buitenland, wordt dat ook meegewogen?", vraagt AOb-bestuurder Jelmer Evers van de bond zich af.

De maatregelen die minister Slob heeft aangekondigd nemen de zorgen niet weg, volgens de AOb. "Er leven nu veel vragen. Moeten we in de bovenbouw geen mondkapjes dagen, of in kleinere groepjes werken? Moeten we niet eerst de sneltesten op orde hebben voordat we opengaan? Als het blijft bij de kinderen die sneller in quarantaine gaan bij besmetting, denk ik dat heel veel collega's zeggen: hier voel ik mij niet veilig bij."

'Chaos door lokale uitbraken'

Onderwijsvakbond CNV liet eerder vandaag weten dat het leraren wil beschermen, voordat de basisscholen openen. De vakbond pleit voor aanvullende maatregelen. "Zo niet, dan voorzien we chaos door lokale uitbraken waar niemand bij gebaat is", zei de voorzitter van CNV Onderwijs, Daniëlle Woestenberg.

De vakbond hoopt op "concrete toezeggingen over verscherpte veiligheidsmaatregelen zoals testen, beschermingsmiddelen en vaccinaties, voordat het primair onderwijs heropend wordt."

Slob over de heropening van de scholen op 8 februari: