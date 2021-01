Koploper Cambuur zet MVV na rust aan de kant

SC Cambuur is in elk geval voor een dag weer alleen koploper in de Keuken Kampioen Divisie door in eigen huis met 2-0 te winnen van MVV Maastricht. Maandagavond kan Almere City, dat op bezoek gaat bij NAC Breda, weer langszij komen.

In de eerste helft ging het nog niet vanzelf bij de thuisploeg. Cambuur kreeg weinig kansen en moest oppassen voor de afstandsschoten van MVV'er Sven Blummel. Bij een van de weinige Friese kansen lag de bal wel in het net, maar Robert Mühren stond buitenspel en maakte bovendien hands.

Kort na rust was het na een mooie aanval wel raak voor de topscorer van eerste divisie (21 doelpunten). Dat Mühren daarbij opnieuw buitenspel stond, werd niet gezien. Toen een schot van Mees Hoedemakers er in de 65ste minuut ook nog invloog, was de wedstrijd gespeeld.