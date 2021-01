AstraZeneca levert toch 40 miljoen doses, 9 miljoen meer dan verwacht

Farmaceut AstraZeneca gaat in het eerste kwartaal van dit jaar alsnog 9 miljoen doses vaccin extra leveren. Het zal in totaal 40 miljoen doses leveren in plaats van de 31 miljoen die vorige week waren aangekondigd. Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen maakte dit op Twitter bekend.

De Europese Unie en de farmaceut steggelen al een ruime week over de hoeveelheid vaccins die de EU straks krijgt geleverd. Volgens Von der Leyen is er nu een "stap vooruit" gezet met de vaccins. De leveringen beginnen volgens de EC-voorzitter bovendien een week eerder dan gepland. Ook breidt de farmaceut de productiecapaciteit in Europa uit.

'80 miljoen doses'

De partijen zijn verwikkeld in een hoogopgelopen conflict over de levering. Oorspronkelijk zouden er namelijk nog veel meer dan de nu beloofde 40 miljoen doses door AstraZeneca worden geleverd. Internationale persbureaus meldden dat het aanvankelijk om 80 miljoen doses ging en volgens bronnen bij de Commissie waren dit er zelfs 120 miljoen. De commissie verdenkt AstraZeneca ervan dat het de in de EU geproduceerde vaccins voor meer geld aan het Verenigd Koninkrijk heeft verkocht.

Op 22 januari maakte de farmaceut namelijk bekend niet volgens de oorspronkelijke afspraak te kunnen leveren. Dat had volgens het bedrijf te maken met productieproblemen bij een fabriek in België, maar de EC wantrouwde die lezing. De Belgische autoriteiten stelden een inspectie bij de fabriek in.

Uiteindelijk werd het contract tussen de partijen door de EU openbaar gemaakt. Daaruit bleek dat AstraZeneca vooral beloofde zijn uiterste best te doen om vaccins te leveren, maar harde garanties werden niet gegeven.

Het middel werd voor het weekend als derde coronavaccin goedgekeurd door het Europese Geneesmiddelenbureau EMA.