Turkije hervormt advocatuur, duizenden advocaten slaan alarm

Het Turkse parlement heeft een omstreden wet aangenomen die de structuur van de advocatenordes in het land aanpast. De afgelopen weken hebben duizenden advocaten geprotesteerd tegen de wet, die volgens hen de onpartijdigheid van de rechtsstaat ondermijnt.

Turkije heeft nu in elke provincie een advocatenorde. Die registreert en begeleidt advocaten en bewaakt de integriteit. Sommige grotere ordes, die zich bezighouden met schendingen van mensenrechten, laten zich kritisch uit over de regering.

De partij van president Erdogan wil met de nieuwe wet meerdere advocatenordes per provincie toestaan. Grote orders mogen minder afgevaardigden sturen naar de nationale vertegenwoordiging. Volgens Erdogan leidt dat tot een "meer democratisch en pluriform systeem". Maar de bestaande ordes zien de wet als een bedreiging, omdat in de grotere provincies ordes kunnen ontstaan die op de hand zijn van de regering.

Steden

Als er meer dan 5000 advocaten in een provincie zijn, is het volgens de nieuwe wet toegestaan om nog een orde op te richten. Dat zou vooral kunnen gebeuren in de grotere provincies Ankara, Istanbul en Izmir, waar de meest kritische ordes zitten. Nieuwe ordes moeten bestaan uit ten minste 2000 advocaten.

De Internationale Commissie van Juristen en Human Rights Watch noemen de nieuwe wet een "uitgekiende poging om via de politiek verdeeldheid te zaaien in de advocatuur en om de waakhondfunctie van de grootste ordes te minimaliseren."