Begrafenis ultra-orthodoxe rabbijn trekt ondanks lockdown duizenden bezoekers

Maar op beelden is te zien hoe de bezoekers massaal samenkomen, in veel gevallen zonder mondkapjes en zonder voldoende afstand van elkaar te houden. Toch greep de politie niet in om de bijeenkomst te verhinderen of af te blazen. Wel kregen volgens een woordvoerder ongeveer honderd bezoekers een bekeuring voor het overtreden van de coronaregels.

De 99-jarige rabbijn Meshulam Dovid Soloveitchik overleed vanochtend vroeg aan de gevolgen van het coronavirus en werd dezelfde dag in Jeruzalem begraven. Op het afscheid kwamen zo'n 10.000 gelovigen af. Dat is niet toegestaan: in Israël is een strenge lockdown van kracht en bij begrafenissen mogen alleen directe familieleden aanwezig zijn.

Duizenden ultra-orthodoxe joden zijn vandaag in Jeruzalem samengekomen om een rabbijn te begraven, ondanks een streng verbod op het houden van openbare bijeenkomsten. De begrafenis van de prominente geestelijke leidde tot veel kritiek in Israël en zet de verhoudingen tussen de ultra-orthodoxe gemeenschap en andere bevolkingsgroepen verder op scherp.

Het is niet voor het eerst dat de ultra-orthodoxe gemeenschap in het nieuws komt vanwege overtredingen van de coronamaatregelen. Diverse strengreligieuze joodse stromingen hielden de afgelopen weken en maanden hun synagogen en scholen open, terwijl dit niet was toegestaan. En vorige week kwam het bij een politieoptreden tot hevige rellen in de ultra-orthodoxe stad Bnei Brak.

De kritiek vanuit de rest van Israël is fors, zeker omdat het land te kampen heeft met een hardnekkige derde coronagolf. Ondanks een snelle vaccinatiecampagne en een strenge lockdown loopt het aantal ernstig zieke patiënten slechts langzaam terug. Ook het aantal nieuwe besmettingen daalt minder snel dan gehoopt.

Zorgelijke cijfers

De cijfers zijn vooral zorgelijk in de ultra-orthodoxe gemeenschap. De strengreligieuze groep maakt ruim 10 procent van de bevolking uit, maar is naar schatting goed voor zo'n 40 procent van de nieuwe coronabesmettingen. Volgens ultra-orthodoxe leiders is het voor hen essentieel het geloof gezamenlijk te belijden. Bovendien wonen velen van hen met grote families in kleine appartementen, waardoor het moeilijker is om afstand te houden.

In de politiek richt de kritiek zich vooral op premier Benjamin Netanyahu. Die doet volgens zijn politieke tegenstanders te weinig om de regels te handhaven, uit angst om zijn trouwe politieke bondgenoten kwijt te raken. Netanyahu werkt al vele jaren nauw samen met ultra-orthodoxe partijen. In maart gaat Israël naar de stembus, voor de vierde keer binnen twee jaar tijd.

'Politieke redenen'

Volgens de rechtse politicus Gideon Saar weigert de premier daarom 'om politieke redenen' de wet te handhaven. Minister van Defensie Benny Gantz, een andere tegenstander van Netanyahu, sprak van ongelijke handhaving: "Miljoenen gezinnen en kinderen zitten opgesloten in hun huis en houden zich aan de regels, terwijl duizenden ultra-orthodoxen bij de begrafenis aanwezig zijn, de meesten zelfs zonder masker."

Ook de minister van Volksgezondheid sprak zijn zorgen uit: "Deze begrafenis gaat helaas leiden tot meer begrafenissen."

Koploper vaccineren

In Israël werden sinds het begin van de pandemie ruim 4700 coronadoden geregistreerd. Sinds enkele weken is een lockdown van kracht. Het kabinet komt vanavond samen om te beslissen over een mogelijke verlenging van de beperkende maatregelen.

Israël is wel wereldwijd koploper vaccineren. In iets meer dan een maand tijd werden in dat land ruim 4,7 miljoen miljoen inentingen gezet, op een totaal van negen miljoen inwoners. En daarmee is Israël wereldwijde koploper vaccineren.

Hoe kan het dat het vaccineren in het land zó soepel verloopt? En wat kunnen we van ze leren? Je ziet het in deze video: