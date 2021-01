Basisscholen op 8 februari open, klassen bij besmetting in quarantaine

Uit het advies blijkt ook dat een onbekend aantal OMT-leden tegen een openstelling van de scholen is. Maar het OMT schrijft dat de meerderheid erkent dat er "ruimte gewenst is voor perspectief en enige versoepeling".

Het Outbreak Management Team schreef gisteren in een advies aan het kabinet dat de scholen en opvang open kunnen, maar dat de versoepeling wel "een reëel risico" met zich meebrengt voor het aantal ziekenhuis- en IC-opnames.

Zo gaat er gewerkt worden met sneltesten voor leraren. Ook moet de hele klas vijf dagen in quarantaine als een leerling positief is getest.

Basisscholen en kinderopvang mogen vanaf 8 februari weer open. De afgelopen dagen wees alles al in die richting , en vanmiddag heeft het demissionaire kabinet in het Catshuisoverleg de knoop doorgehakt. De basisscholen en kinderopvang zijn sinds half december dicht.

Van een heropening van de middelbare scholen is voorlopig geen sprake. Daar komt volgende week meer informatie over, zei minister Slob van Onderwijs na het Catshuisberaad.

Ook gaan de BSO's (buitenschoolse opvang) nog niet open. Het OMT schreef daarover dat de groepen op de BSO en op school anders zijn samengesteld. "En heropening van de BSO kan dus tot extra contacten en mogelijk extra verspreiding leiden."

Avondklok

Over het al dan niet verlengen van de avondklok, die vooralsnog geldt tot de nacht van 9 op 10 februari, is niets gezegd vandaag. Wél staat in het OMT-advies dat de mogelijk nadelige gevolgen van de heropening van basisscholen en kinderopvang waarschijnlijk opgevangen kunnen worden "als de andere maatregelen (waaronder de huidige bezoekregeling) voorlopig gehandhaafd blijven".

Dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid weer een persconferentie.