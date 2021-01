RIVM schat aantal vaccinaties veel hoger dan eerder gemeld

In Nederland zijn tot en met vandaag 346.790 prikken tegen het coronavirus gezet, staat op het coronadashboard van het ministerie van Volksgezondheid. Dat is veel meer dan de 226.298 prikken die gisteren werden gemeld. Dat komt door een nieuwe manier waarop het aantal vaccinaties wordt becijferd.

De vaccinatiecijfers die tot vandaag werden gepubliceerd waren vaak niet compleet, omdat veel huisartsen, ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg de cijfers vaak pas later doorgaven. Er was daarom sprake van onderrapportage: het werkelijke aantal vaccinaties ligt, kortom, veel hoger dan tot nu toe werd gemeld, zegt het ministerie.

"Het ministerie krijgt de afgelopen tijd veel kritiek op de voortgang van de vaccinaties en wil graag laten zien dat er meer gevaccineerd wordt dan de cijfers laten zien", legt politiek verslaggever Lars Geerts uit. "Ze hebben ervoor gekozen om daarom een schatting te maken op basis van het aantal geleverde doses vaccin".

Het dashboard geeft vanaf nu dagelijks een schatting van het werkelijke aantal vaccinaties. Dat cijfer is gebaseerd op het aantal vaccins dat in opdracht van het RIVM op de priklocaties is afgeleverd.