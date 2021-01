'Parijs is nog ver', zegt Ajax-trainer Ten Hag na zege op AZ

'Parijs is nog ver', zegt Ten Hag na zege op AZ - NOS

Met een 0-3 zege op AZ werd Ajax niet alleen de grote winnaar van Super Sunday, maar ook van de maand januari. "Maar super februari komt er nog aan", waarschuwde Ajax-trainer Erik ten Hag, doelend op de komende maand met daarin ook meerdere topwedstrijden voor de boeg. "Dat heb ik net ook in de kleedkamer verteld." Het gat tussen Ajax en nummer twee PSV groeide tot zeven punten. "Om in wielertermen te spreken: Parijs is nog ver", zei Ten Hag. "We hebben een mooie stap gezet, maar in januari kan je niks winnen. Het is nog een lange rit." Daley Blind is het met Ten Hag eens. Ook volgens de linkspoot is de titelstrijd nog niet beslist: "Het is nog niet klaar. Er komen nog genoeg wedstrijden aan."

"Ik wil het team wel een compliment maken", ging Ten Hag verder over de maand januari. "Soms speelden we heel goed, zoals vanavond, soms minder, maar we hebben altijd gestreden." De Ajax-trainer prees zich gelukkig met zijn brede selectie, waardoor hij tegen AZ bijvoorbeeld het gemis van de geblesseerde Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui moeiteloos kon opvangen. "In de top heb je meerdere spelers nodig en die moet je ook gebruiken." Kijk hieronder naar de reactie van Daley Blind:

"Als iemand moet invallen, staat die er meteen", voegde Blind toe. "De wil is groot." Jansen: 'Agressiviteit ontbrak' AZ miste tegen Ajax meerdere kansen en effectiviteit was volgens trainer Pascal Jansen niet het enige verschil tussen beide teams. "De agressiviteit ontbrak", zei Jansen. "De echte druk die we voor ogen hadden, is daarmee niet gelukt." Kijk hieronder naar de reacties van AZ-trainer Pascal Jansen en linksback Owen Wijndal.

Bij een zege had AZ zich nog kunnen mengen in de titelrace. Nu is het verschil met Ajax dertien punten. "Het gat met Ajax is immens. Daar moeten we ons sowieso niet meer op richten."