Van Foreest stunt bij Tata-schaaktoernooi; eerste Nederlandse winnaar sinds 1985

De 21-jarige Jorden van Foreest heeft in Wijk aan Zee verrassend de 83ste editie van het Tata Steel-schaaktoernooi gewonnen. Hij is de eerste Nederlandse winnaar sinds Jan Timman in 1985.

Hij begon aan de slotronde met een half punt achterstand op Anish Giri, de bekendste Nederlandse grootmeester. Van Foreest maakte het verschil goed door de Zweed Nils Grandelius te verslaan, terwijl Giri tegen de Spanjaard David Anton genoegen moest nemen met remise.

Barrage tegen Giri brengt beslissing

Een barrage moest vervolgens voor de beslissing zorgen. Na twee remises in de beide blitzpartijen eindigde ook de armageddon in remise. Dat betekende dat Van Foreest (die met zwart een minuut minder bedenktijd had) de winnaar was.

Voor de barrage liet Van Foreest weten: "Eerste worden zou bizar zijn. Ik had dit nooit kunnen verwachten voor het toernooi, ik ben als een van de laagsten geplaatst."

