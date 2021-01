ADO Den Haag zeventiende na remise in thuisduel met Sparta

ADO Den Haag is er niet in geslaagd het verloren terrein op Willem II, dat eerder op de dag de volle buit pakte tegen FC Emmen en een plaatsje op de ranglijst steeg, te heroveren. De ploeg van Ruud Brood kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen Sparta Rotterdam en staat nu zeventiende op één punt van de concurrent uit Tilburg. Hekkensluiter FC Emmen heeft zes punten minder dan de Hagenaars.

Nadat Mario Engels en Abdou Harroui in de bedroevende eerste helft bij kansen voor Sparta het vizier niet op scherp hadden staan, werd ADO kort voor de rust gevaarlijk. De kopbal van Michiel Kramer na een corner van rechts kon door Maduka Okoye nog over de lat getikt worden, maar uit de daaropvolgende hoekschop van links kopte Tomislav Gomelt de bal in de hoek: 1-0.

Okoye voorkomt Haags succes

Na rust werd Sparta sterker en kopte invaller Reda Kharchouch, koud in het veld, in de 68ste minuut de 1-1 binnen. Okoye voorkwam Haags succes bij inzetten van Kramer en Vincente Besuijen. Harroui was het dichtst bij een tweede treffer van Sparta toen hij de lat trof en Shaquille Pinas bij de winnende voor ADO, maar Okoye redde bij het wegdraaiende schot in de slotminuut.

En dus bleef ADO staan op één overwinning in de laatste zestien competitieduels. Die ene zege werd wel geboekt onder Brood, die in november de weggestuurde trainer Aleksandar Rankovic opvolgde. Sindsdien werd voorts vijf keer gelijkgespeeld en zes keer verloren.