Willem II vergroot bij debuut Petrovic zorgen FC Emmen in degradatiekraker

Willem II heeft goede zaken gedaan in de strijd om lijfsbehoud. De Tilburgers, voor het eerst met de nieuwe trainer Zeljko Petrovic op de bank, zegevierden in de degradatiekraker tegen FC Emmen met 2-0.

Daardoor is het gat tussen nummer zestien Willem II en de Drentse hekkensluiter, die dit seizoen nog geen wedstrijd wist te winnen, gegroeid tot zeven punten.

In de eerste helft was FC Emmen zeker niet de mindere van de thuisploeg. Sterker, het kreeg na ruim een halfuur een prima mogelijkheid. Kerim Frei combineerde met Sergio Peña en schoot vervolgens over.

Willem II, waar Freek Heerkens geblesseerd uitviel, gaf vervolgens wel het goede voorbeeld. De eerste de beste kans was namelijk raak. Een voorzet van Mats Köhlert werd binnengetikt door Ché Nunnely.