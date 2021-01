Ajax verslaat AZ en is grote winnaar Super Sunday

Het werd de Super Sunday waarop Ajax had gehoopt. De Amsterdammers zagen concurrent PSV met 3-1 onderuitgaan bij Feyenoord en wonnen zelf met 3-0 bij AZ. De voorsprong van Ajax op nummer twee PSV in de eredivisie groeide naar zeven punten.

Met Daley Blind op de plek van de geblesseerde Nicolás Tagliafico als linksback, Lisandro Martínez met Perr Schuurs in het centrum van de verdediging en met de 18-jarige Devyne Rensch voor het eerst in de basis als vervanger van de geblesseerde Noussair Mazraoui begon Ajax aan de topper in Alkmaar. De opstelling van AZ kende geen verrassingen.

Antony opent score

De eerste kans was voor de koploper. Rechtsback Rensch kwam op en probeerde AZ-doelman Marco Bizot te verschalken met een diagonaal schot. In de 14de minuut ging de bal wel in het doel. Blind zette voor van links, Davy Klaassen stapte over de bal, waarna Sébastien Haller Antony bediende. De Braziliaan plaatste de bal bekeken in de verre hoek.