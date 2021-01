Barça knokt zich langs Athletic, Atlético tien punten voor op concurrentie

FC Barcelona is in de Spaanse competitie op gelijke hoogte gekomen met Real Madrid door in eigen huis met 2-1 te winnen van Athletic Club. De achterstand op koploper Atlético Madrid, dat won bij Cadiz, is echter nog altijd fors: tien punten.

Barcelona en Athletic troffen elkaar voor de derde keer in 25 dagen. Barça won in Bilbao met 3-2, maar moest de Supercup na extra tijd in een keihard treffen aan Athletic laten. De ploeg van coach Ronald Koeman begon ditmaal uitstekend. Er werden flink wat kansen gecreëerd en Lionel Messi scoorde met een mooie vrije trap, waartegen ook een extra verdediger op de doellijn niet bestand was.

Barça, met Frenkie de Jong in de basis, begon slordig en onrustig aan de tweede helft en al snel gleed Jordi Alba de bal in eigen doel. De Catalanen hadden het ook daarna lastig, maar pakten toch drie punten na een treffer van Antoine Griezmann,die scoorde na een prachtige aanval.