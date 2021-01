Berghuis ziet reactie die hij wilde: 'Maar nog genoeg werk aan de winkel'

Het was misschien wel de laatste reële kans om het seizoen te redden, maar Feyenoord greep hem met beide handen aan tegen PSV. De topper die wat extra's losmaakte in Rotterdam, waardoor de tweede plaats en daarmee een voorrondeticket voor de Champions League nog niet uit zicht is.

"Een lekkere stap in de goede richting, maar nog genoeg werk aan de winkel", oordeelt aanvoerder Steven Berghuis na de 3-1 zege in De Kuip. "Dit is wel uiteindelijk wat je moet laten zien. Al is dat makkelijk praten achteraf."

Want wat als Feyenoord voor de vierde keer op rij had verloren in competitieverband? Dan was het gat met de Eindhovenaren geen vijf, maar elf punten geweest.

Steun vanuit spelersgroep

"Het is een zware week geweest", puft Berghuis, die als aanvoerder de nodige kritiek op de resultaten van zijn ploeg te verwerken kreeg. Maar vanuit de spelersgroep kreeg hij de nodige steun, waarvoor hij zijn ploeggenoten zeer dankbaar is. "Je moet daarin niet alles op je schouders willen meenemen. Er wordt veel verwacht. En zo hoort het ook te zijn."

De rust is terug, in elk geval voor even. "We moeten nog iets constanter worden. Hopelijk zetten we daarin wel een stap vooruit, na vandaag."

Bekijk hieronder de reactie van Dick Advocaat: