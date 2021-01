Furieuze eerste helft bezorgt gepassioneerd Feyenoord ruime zege op PSV

Een ontketend Feyenoord heeft de topper van PSV gewonnen (3-1). Ook al raakten de Rotterdammers de laatste weken ver achterop in de titelstrijd, ze speelden zondagmiddag in De Kuip met de passie alsof ze nog vurig in het landskampioenschap geloven.

Aanvoerder Steven Berghuis vertelde vrijdag aan de pers dat de spelersgroep na drie competitienederlagen op rij nog honderd procent achter trainer Dick Advocaat stond. En het bleef niet bij woorden.

Zelf maakte Berghuis de mooiste, na een klein halfuur spelen. Vanaf de rechterkant trok de linkspoot naar binnen, waarna zijn verwoestende uithaal via de binnenkant van de paal tegen de touwen sloeg. Die 2-0 leek eigenlijk al de genadeklap voor PSV, dat moest winnen om in de titelrace de druk op Ajax te houden.

Bevlieging Geertruida

Zonder creativiteit en doortastendheid richtte PSV echter bar weinig uit met het vele balbezit. De openingstreffer van Mark Diemers, al na acht minuten, leek na een sterk begin van de Eindhovenaren nog uit de lucht te vallen. Nadat Lutsharel Geertruida met een bevlieging langs twee tegenstanders was geflitst, schoof Diemers diens voorzet onder Yvon Mvogo door.

De keeper van PSV herstelde zich een paar minuten later met een knappe redding toen Bryan Linssen vrij voor hem opdook, maar was volstrekt kansloos op het hoogstandje van Berghuis en stond aan de grond genageld toen Linssen even later de buitenspelval ontweek en met een fraai stiftje de ruststand op het bord zette.