Zelf ijsruimen, sneltesten en een stunt in Den Bosch; er wordt weer gehockeyd

In oktober zetten de overheidsmaatregelen in strijd tegen de coronapandemie een voorlopige punt achter de hoofdklasses en kwamen de hockeyers en hockeysters thuis te zitten.

En toen dreigde de vorst zondag dus alsnog roet in het eten te gooien in Den Bosch. Het duel tussen Bloemendaal en Victoria was al afgelast en in Den Bosch werd op het laatste moment besloten om uit te wijken naar veld twee. Dat betekende wel dat er geen televisieregistratie meer mogelijk was.

Eerste tegentreffer dit seizoen Den Bosch

Op veld 2 leed Den Bosch verrassend genoeg zijn eerste nederlaag van het seizoen, De ploeg had tot vandaag zelfs geen goal tegen gehad, maar daar bracht Noor de Baat van Amsterdam verandering in: 0-1.

