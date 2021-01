Drukte in natuurgebieden, aantal toegangswegen afgesloten

Het is vandaag in natuurgebieden erg druk met wandelaars. Op meerdere plekken werden de toegangswegen afgesloten, omdat de parkeerplaatsen overvol waren.

Zo is natuurgebied de Posbank op de Veluwe op slot gegaan, meldt Omroep Gelderland. Om de toestroom aan bezoekers in goede banen te laten leiden stonden er vandaag verkeersregelaars op de Posbank. Zij wezen automobilisten een verplichte parkeerplaats aan. De gemeente Rheden liet eerder al weten het natuurgebied af te sluiten als alle parkeerplaatsen vol zijn, dat is nu dus gebeurd.

Vanwege drukte is ook natuurgebied de Lage Vuursche bij Hilversum afgesloten voor inkomend verkeer. De gemeente Baarn riep bezoekers met klem op weg te blijven.