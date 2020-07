Oud-WK-winnaar en Ierse bondscoach Jack Charlton (85) overleden

Oud-voetballer Jack Charlton is op 85-jarige leeftijd overleden.

Charlton leed aan lymfeklierkanker en dementie. De familie maakte in een verklaring bekend dat hij op vrijdag 10 juli in zijn huis in Northumberland is overleden.

Het hoogtepunt in de carrière van de Engelsman was het winnen van het wereldkampioenschap in 1966. De oudere broer van Bobby Charlton speelde zijn hele loopbaan voor Leeds United. Hij speelde 629 wedstrijden voor de club, waarin hij zeventig keer scoorde.

In 1973 zette de verdediger een punt achter zijn carrière als voetballer en werd trainer. Charlton trainde onder meer Middlesbrough en Newcastle United en was van 1986 tot 1996 bondscoach van Ierland.

Onder zijn leiding bereikte de Ierse nationale ploeg het EK van 1988, waar het door Oranje uit de halve finales gehouden werd. Op het WK van 1990 bereikten de Ieren de kwartfinales. Dat is nog steeds de beste prestatie van Ierland op een wereldkampioenschap.