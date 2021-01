Tuchel boekt eerste zege met Chelsea; Leicester laat tweede plek liggen

Trainer Thomas Tuchel heeft met Chelsea zijn eerste zege behaald. Na de bloedeloze 0-0 van afgelopen woensdag tegen Wolverhampton Wanderers volgde zondag een verdiende 2-0 overwinning op Burnley, de nummer 16 in de Premier League.

De doelpunten in Londen waren van Spaanse makelij. César Azpilicueta opende de score vlak voor rust, Marcos Alonso besliste het duel in de slotfase. Chelsea was het hele duel oppermachtig en miste nog een handvol andere grote kansen. Het was de eerste thuisoverwinning voor Chelsea in ruim een maand.

Tuchel had oud-Ajacied Hakim Ziyech buiten de selectie gehouden. Bij Burnley speelde verdediger Erik Pieters de hele wedstrijd.

Chelsea staat nu zevende in Premier League, op elf punten van koploper Manchester City.