Vloon springt Nederlands indoorrecord met polsstok, Visser wint op horden

Bij atletiekwedstrijden in Düsseldorf heeft polsstokhoogspringer Menno Vloon het Nederlands indoorrecord verbeterd. De 26-jarige Noord-Hollander ging over een hoogte van 5,81 meter. Vloon plaatste zich daarmee ook meteen voor de EK indoor in Polen in maart.

Rens Blom had het Nederlands record op 15 maart 2003 op 5,75 meter gebracht en die prestatie werd op 22 februari 2020 geëvenaard door Rutger Koppelaar. Het persoonlijk indoorrecord van Vloon stond op 5,70 meter. De Zaankanter bezit ook het record in de buitenlucht met 5,85.

Vloon is na Femke Bol en Lieke Klaver de derde Nederlandse atleet die dit weekeinde een Nederlands record indoor scherper stelt. Bol verpulverde zaterdag in Wenen met 50,96 het record op de 400 meter. Klaver snelde in Wenen naar 23,17 op de 200 meter.