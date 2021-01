Grote werkgevers gaan na corona kantoorruimte schrappen

Vóór corona kwamen medewerkers van de ondervraagde bedrijven gemiddeld vier of vijf dagen naar kantoor. Na de pandemie zal dit naar verwachting zo'n twee tot drie dagen zijn. De rest van de week werken medewerkers thuis of bijvoorbeeld bij een klant.

Geconcentreerd werken is prettiger om thuis te doen. We hebben niet meer nodig dan één gebouw.

Het snijden in kantoorruimte gebeurde als een van de eerste bedrijven bij Triodos Bank. Tot nu toe werkten medewerkers van de bank verdeeld over een pand in Driebergen en twee kantoren in Zeist. Voortaan zal alleen nog het nieuwe, duurzame kantoor op landgoed De Reehorst in Driebergen worden gebruikt, zegt directeur Pauline Bieringa van Triodos Nederland. "We doen het vooral omdat we niet allemaal meer op kantoor willen werken. Uit een enquête onder medewerkers is gebleken dat we niet meer nodig hebben dan dit gebouw."

Triodos verwacht dat medewerkers in de toekomst vooral naar kantoor zullen komen voor het ontmoeten van collega's en klanten. "Geconcentreerd werken, zoals het lezen van een rapport of het schrijven van een kredietvoorstel, is prettiger om thuis te doen," zegt Bieringa.