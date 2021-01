Twente kan code Heerenveen ondanks overwicht niet kraken

Ondanks een overwicht en talloze kansen is FC Twente er niet in geslaagd om sc Heerenveen pijn te doen. Het bleef 0-0 in Enschede.

Voor rust maakte de thuisploeg aanspraak op een voorsprong, maar Kik Pierie, Danilo (die al geruime tijd droog staat), Luciano Narsingh, Jesse Bosch en Queensy Menig faalden in de afwerking. De Friezen stelden daar slechts één schot op doel tegenover.

Heerenveen, midweeks nog met 3-0 te sterk voor Feyenoord, wist ook in de tweede helft nauwelijks te imponeren. Het was daarom niet verwonderlijk dat Twente de 1-0 leek te noteren.

Goal Menig afgekeurd

Leek, want de goal van Queensy Menig werd na overleg met de VAR geannuleerd. Luciano Narsingh stond bij de pass van Danilo op Menig buitenspel. Omdat Narsingh een blok zette op Sherel Floranus, die in achtervolging was op Menig, nam hij actief deel aan het spel.

In de slotfase kreeg de ingevallen Luka Ilic nog een prima mogelijkheid, maar de Serviër schoot in kansrijke positie ruim over het doel van Heerenveen-doelman Erwin Mulder.

Twente blijft zevende, met vier punten meer dan Heerenveen, dat op de negende plek is terug te vinden.