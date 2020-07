Den Haag krijgt nationaal herdenkingsmonument Srebrenica

De gemeente Den Haag krijgt een nationaal monument voor de herdenking van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. "Wij onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn om zo een herdenkingsmonument een plek te geven", zegt burgemeester Van Zanen. "Als stad van vrede en recht is het van belang om het drama dat zich in 1995 heeft afgespeeld te herdenken."

Den Haag reageert op een verzoek van overlevenden van de genocide in de voormalige moslimenclave in Bosnië. Het verzoek heeft de steun van de Nederlandse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken.

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden worden ook andere organisaties betrokken, ook die van voormalige Nederlandse militairen die in 1995 als VN-blauwhelmen in Srebrenica waren gestationeerd.

Goede plek

De jaarlijkse Srebrenica-herdenking in Den Haag wordt georganiseerd door het comité Nationale Herdenking Srebrenica Genocide, waarin Bosnische organisaties in Nederland, overlevenden van de genocide en voormalige Nederlandse blauwhelmen samenwerken.

Voorzitter Samir Hajdarevic is blij dat Den Haag nu groen licht heeft gegeven. Hij zegt dat een plek bij het Internationaal Strafhof of het gebouw waar vroeger het Joegoslaviëtribunaal zat een goede plek zou zijn, vanwege de historische betekenis.

Ontwerpwedstrijd

Het comité wil een internationale ontwerpwedstrijd uitschrijven, met als uitgangspunt dat onderdelen van het monument op andere plaatsen in Nederland een plek krijgen, bijvoorbeeld in Westerbork. Als je ze weer naar Den Haag brengt, zou dat het monument weer compleet maken. De winnaar moet door een panel van experts worden aangewezen.

Hajdarevic denkt dat het een paar jaar gaat duren voordat het monument er is. Hij is tevreden als de 30e herdenking bij het voltooide monument kan worden gehouden.

25 jaar na Srebrenica

Vandaag, op 11 juli 2020, is het 25 jaar geleden dat de enclave door het Bosnisch-Servische leger werd ingenomen. Aansluitend op de val werden door het leger van generaal Mladic meer dan 8000 moslimmannen- en jongens vermoord.

Zoals elk jaar op 11 juli worden de gebeurtenissen van toen herdacht op het Plein in Den Haag. Vanwege de corona-maatregelen is maar een klein groepje mensen welkom.

Ook in Srebrenica zelf vindt een herdenking plaats. Die is vanmorgen begonnen en is live op deze site te volgen. Hij duurt tot 14.30 uur.