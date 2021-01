Kok blijft oppermachtig op 500 meter en boekt vierde wereldbekerzege op rij

Femke Kok heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen ook de laatste omloop van de 500 meter gewonnen. De 20-jarige schaatsster had al drie zeges achter haar naam en ook in de afsluitende, vierde wereldbekerrace was het raak: Kok reed zonder tegenstander naar 37,33.

Angelina Golikova pakte achter Kok het zilver, net als bij de eerste drie omlopen. De Russische kwam met 37,37 slechts vierhonderdste tekort voor de eerste plaats. Haar landgenote Daria Katsjanova pakte met 37,63 het brons.

Vier op een rij

Kok, die alleen reed omdat Heather McLean zich vlak voor de start afmeldde, kwam niet in de buurt van het Nederlands record (37,06) van Thijsje Oenema. Een week geleden was ze met 37,08 nog wel heel dicht bij het record dat sinds 2013 in de boeken staat.

Dankzij haar vier overwinningen heeft Kok ook met overmacht de eindzege in de wereldbeker behaald.

Michelle de Jong eindigde met 37,87 als zevende. Dankzij vier constante races sloot De Jong de wereldbekercyclus af met een vierde plaats.