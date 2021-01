200 arrestaties in Brussel, 'betogers willen vrijheid terug'

In Brussel zijn zo'n 200 mensen gearresteerd na oproepen om te gaan demonstreren. Dat gebeurde in de buurt van het Atomium en bij Brussel Centraal.

Verschillende aanwezigen scanderen dat ze hun vrijheid terug willen, schrijven Belgische media over de betogers bij het station. Wie in de buurt blijft hangen of niet wil weggaan, riskeert om ook aangehouden te worden.

De politie had de betogingen verboden en er zijn veel agenten op de been. Onder de arrestanten zijn "heel wat voetbalsupporters", bevestigt de politie aan de krant.

De acties werden gepland in navolging van de demonstraties tegen coronamaatregelen en rellen in Nederland.