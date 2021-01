Barça neemt juridische stappen na onthulling deal Messi van 555 miljoen euro

Lionel Messi - Pro Shots

Dat Lionel Messi grootverdiener is bij FC Barcelona is geen geheim. Zondag publiceerde de Spaanse krant El Mundo echter alle details van het miljoenencontract. Barcelona liet enkele uren later weten juridische stappen te ondernemen tegen de krant. Messi zou in vier jaar tijd ruim 555 miljoen euro verdienen. Hij verlengde in 2017 zijn verbintenis, die komende zomer afloopt. Die deal omvat een jaarsalaris van 138 miljoen euro, exclusief 115 miljoen euro aan tekengeld en 77 miljoen euro aan bonussen.

Volgens El Mundo heeft Messi al 92 procent van de inkomsten uit die megadeal geïncasseerd en dat komt neer op een bedrag van ruim 511 miljoen euro. Juridische stappen Barcelona, dat momenteel diep in de schulden zit, behaalde met Messi ruim dertig titels. De Argentijn, wiens contract deze zomer afloopt, lijkt na het seizoen te vertrekken wegens het sportieve verval. Vorig jaar dreigde hij al op te stappen, maar wegens een clausule in zijn contract van 700 miljoen euro, besloot hij te blijven. Rond het middaguur bracht Barcelona een statement naar buiten waarin het de publicatie veroordeelt en ontkent dat het contract vanuit de club is gelekt. De Catalanen laten het er niet bij zitten en onderzoeken of El Mundo kan worden aangeklaagd. Volgens Barcelona betreft het een privé-document en is de publicatie van El Mundo een poging om de voetballer in diskrediet te brengen.