Amsterdams Namenmonument Holocaust wordt in september geopend

Het Namenmonument in het Amsterdamse Weesperplantsoen voor de slachtoffers van de Holocaust wordt in september geopend. Dat bleek tijdens de jaarlijkse herdenking van de Holocaust in de hoofdstad.

Met het monument worden de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust herdacht die nooit een graf hebben gekregen. Het werk bestaat uit verschillende muren waarop de namen komen te staan van 102.000 vermoorde Joden en 220 Sinti en Roma, met geboorte- en sterfdatum.

Het Namenmonument wordt het eerste nationale gedenkteken waar slachtoffers van de Holocaust met naam en toenaam worden genoemd.

In september werd de eerste steen van het Namenmonument gelegd: