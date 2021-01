Transfermarkt sluit morgen: 'Ajax huurt Idrissi van Sevilla'

Mocht Quincy Promes Ajax verlaten en terugkeren naar Spartak Moskou, dan heeft Ajax al een vervanger achter de hand. Sevilla-speler Oussama Idrissi (oud-AZ en oud-FC Groningen) is gehaald als zijn vervanger. Dat meldt Voetbal International.

De 24-jarige Idrissi stapte in oktober vorig jaar over van AZ naar Sevilla, maar komt in Spanje nauwelijks aan spelen toe. Ajax huurt de vleugelspeler, omdat het zo goed als zeker is dat Promes naar Moskou vertrekt.

Spartak aast al geruime tijd op Promes en een akkoord zou aanstaande zijn. Ajax wil morgen duidelijkheid hebben over een mogelijke transfer van Promes, anders is het niet zeker dat de deal doorgaat. In de meeste landen sluit de transfermarkt morgen, maar in Rusland pas over een maand.

Straks in Studio Voetbal meer over alle laatste transferzaken. Freek Jansen (Ajax-watcher VI) belt in bij presentator Sjoerd van Ramshorst. Net als Ibrahim Afellay, Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk.