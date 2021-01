Rustige voorlaatste dag transfermarkt verwacht: Giakoumakis nog in Venlo

In Venlo gaan ze er nog steeds vanuit dat Georgios Giakoumakis bij VVV blijft, laat technisch directeur Stan Valckx weten. Er is veel contact, maar dat is allemaal via tussenpersonen. Iets concreets is er nog niet. In ieder geval niet interessant genoeg.

Dit weekend bracht Giakoumakis zijn seizoenstotaal op 21 goals. En dat was voor de NOS een reden om de Griekse spits onder de loep te nemen. Een reportage: