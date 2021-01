Ajax loopt uit op Super Sunday, gat met PSV groeit naar zeven punten

Jayden Braaf, 18-jarig jeugdinternational, is onderweg naar Italië. Op Instagram is te zien dat hij in het vliegtuig zit.

De buitenspeler wordt door Manchester City, waar hij afgelopen jaar nog werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar van Onder 23 jaar, verhuurd aan Udinese.

Braaf kwam in de jeugd uit voor Ajax en PSV en vertrok in 2018 naar Manchester City, waar hij een contract heeft tot medio 2023.