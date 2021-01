30 arrestaties in Amsterdam, noodbevel voor heel Apeldoorn

Op het Valeriusplein, nabij het Museumplein, in Amsterdam zijn rond 14.30 uur dertig arrestaties verricht. De nabije omgeving van het Museumplein is aangewezen als veiligheidsrisicogebied door burgemeester Halsema. De politie roept demonstranten via borden met een noodbevel op om het plein te verlaten en waarschuwt dat de politie zal optreden. Aan de randen van het plein staan zeker vijftien ME-bussen opgesteld.

In Apeldoorn heeft burgemeester Heerts voor de hele bebouwde kom van de stad een noodbevel afgekondigd. Dat betekent dat de politie preventief kan fouilleren en mensen die geen geldige reden hebben om in de stad te zijn bij de toegangswegen weggestuurd kunnen worden.

In beide steden vinden vandaag demonstraties tegen de coronamaatregelen plaats en beide burgemeesters vrezen dat die kunnen uitlopen op rellen. Zowel in Apeldoorn als in Amsterdam is het op dit moment rustig.

De gemeente Amsterdam wijst in een persbericht op de "gewelddadigheden de afgelopen weken en de reële mogelijkheid dat vandaag opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen". Apeldoorn spreekt over de "vrees voor ernstig vandalisme en rellen".

Strijdtoneel

Op sociale media wordt opgeroepen om "koffie te drinken", net als op eerdere zondagen toen bijeenkomsten uitliepen op rellen. De voorman van de groep Nederland in Opstand schreef gisteren op Facebook dat hij zal proberen in Amsterdam "de leiding te nemen en communicatie met politie te doen wat hopelijk leidt tot een vreedzaam betoog."

Bij demonstraties moet een organisator onder meer toezien op het naleven van de coronamaatregelen en maatregelen treffen om de openbare orde te bewaken, zegt de gemeente. "Demonstreren is een grondrecht maar moet veilig en ordelijk verlopen vanwege corona."

Dat gebeurde de afgelopen twee zondagen op het Museumplein niet. Het Museumplein en de straten daaromheen waren toen juist het strijdtoneel van gewelddadigheden. De Amsterdamse driehoek staat daarom op het Museumplein ook vandaag geen demonstratie toe.

Beide gemeenten hebben nog niet bekendgemaakt tot hoe laat het noodbevel van kracht zal zijn.