Ruim duizend Navalny-aanhangers opgepakt, ook Joelia Navalny

Waarnemers melden dat in meerdere steden in Rusland 1009 mensen zijn opgepakt.

Bij protesten in Rusland zijn ruim duizend aanhangers van Aleksey Navalny opgepakt toen ze de straat op gingen om te demonstreren voor zijn vrijlating. In Moskou werd ook Joelia Navalny gearresteerd, de vrouw van de gevangengenomen Russische oppositieleider. Dat melden medewerkers van Navalny.

In Novosibirsk in Siberië marcheerden duizenden Navalny-aanhangers door de stad terwijl ze "Poetin, dief!" scandeerden. Hier werden ruim 80 mensen opgepakt.

Ook in Moskou stond een demonstratie gepland. Die zou plaatsvinden voor het gebouw van de veiligheidsdienst FSB, maar de oppositie moest die plannen tot twee keer toe omgooien nadat de verzamelplek van de betogers door de politie ontoegankelijk was gemaakt. De politie sloot daarbij verschillende voetgangersgebieden en metrostations in de stad af. Ruim 140 mensen die aan het protest wilden deelnemen werden opgepakt. Onder hen zou dus ook Navalny's vrouw Joelia zijn.

Bij protesten vorig weekend gingen in meer dan 100 Russische steden tienduizenden Russen de straat op. Er werden circa 4000 mensen opgepakt.

Vergiftiging

Navalny werd op 17 januari bij zijn terugkeer uit Duitsland opgepakt, omdat hij voorwaarden voor zijn in vrijheidsstelling voor een gevangenisstraf had geschonden. Een van die voorwaarden was dat hij zich geregeld bij de autoriteiten moest melden. Dat ging mis toen hij in Duitsland verbleef om te herstellen van een vergiftiging. Daar zat naar alle waarschijnlijkheid een Russische geheime dienst achter.

Waarom wordt Navalny door het Kremlin gezien als een dreiging? NOS op 3 legt het uit in deze video: