Ruim 2000 Navalny-aanhangers opgepakt, ook Joelia Navalny

Er werd onder meer gedemonstreerd in de havenstad Vladivostok en op het ijs van de dichtgevroren Amoerbaai. In Novosibirsk in Siberië marcheerden duizenden Navalny-aanhangers door de stad terwijl ze "Poetin, dief!" scandeerden.

Bij protesten in Rusland zijn ruim 2000 aanhangers van Aleksej Navalny opgepakt toen ze de straat op gingen om te demonstreren voor zijn vrijlating. In Moskou werd ook Joelia Navalny gearresteerd, de vrouw van de gevangengenomen Russische oppositieleider. Dat melden medewerkers van Navalny.

In Moskou en Sint-Petersburg melden ooggetuigen dat de politie veel geweld gebruikt bij de aanhoudingen, zoals te zien is in onderstaande tweet.

Ook in Moskou stond een grote demonstratie gepland. Die zou plaatsvinden voor het gebouw van de veiligheidsdienst FSB, maar de oppositie moest die plannen tot twee keer toe omgooien nadat de verzamelplek van de betogers door de politie ontoegankelijk was gemaakt. De politie sloot daarbij verschillende voetgangersgebieden en metrostations in de stad af.

Het is het tweede weekend op rij dat in steden in heel Rusland wordt gedemonstreerd. Bij protesten vorig weekend gingen in meer dan 120 Russische steden tienduizenden Russen de straat op. Er werden circa 4000 mensen opgepakt.

"Wat vooral bijzonder is, is dat de protesten nu niet alleen in Moskou en Sint-Petersburg worden gehouden, maar verspreid zijn door het hele land", zegt correspondent Iris de Graaf.

De Graaf is in Nizjni Novgorod, een stadje zo'n 450 kilometer ten oosten van Moskou, waar ze sprak met enkele demonstranten. "Zij zeiden dat ze niet alleen de straat op gaan uit steun voor Navalny, maar ook omdat ze klaar zijn met corruptie in hun land, de slechte economische situatie en het feit dat Poetin al zo lang aan de macht is."

Vergiftiging

Navalny werd op 17 januari bij zijn terugkeer uit Duitsland opgepakt, omdat hij voorwaarden voor zijn in vrijheidsstelling voor een gevangenisstraf had geschonden. Een van die voorwaarden was dat hij zich geregeld bij de autoriteiten moest melden. Dat ging mis toen hij in Duitsland verbleef om te herstellen van een vergiftiging. Daar zat naar alle waarschijnlijkheid een Russische geheime dienst achter.

Waarom wordt Navalny door het Kremlin gezien als een dreiging? NOS op 3 legt het uit in deze video: