Max is PSV's bescheiden vedette met een ijskoude hobby

Het was vorige week een antwoord van Max op een vraag van een journalist van het Duitse Sport1, die in Eindhoven was neergestreken om de nieuwbakken international te spreken.

Hij is al 27 jaar, maar eigenlijk kun je zeggen dat de topjaren van Philipp Max nu pas aanbreken. "Of ik te goed ben voor de eredivisie? Nee, ik ben altijd de underdog geweest."

De Duitse invloeden in Eindhoven zijn naar verluidt zelfs zo sterk geworden dat opper-Brabander Guus Meeuwis in de kleedkamer is verdrongen. Tegenwoordig zouden steeds vaker de aanstekelijke deuntjes van Helene Fischer - de in Duitsland zeer populaire zangeres, die acte de présence gaf bij de huldiging van het Duitse wereldkampioenselftal uit 2014 - de boventoon voeren.

De media van onze oosterburen weten dit seizoen hun weg naar De Herdgang te vinden sinds er een Duitse enclave bij PSV is. Niet alleen de aanwezigheid van (voormalig) superster Mario Götze en trainer Roger Schmidt, maar ook de opmars van Max is een veelbesproken thema.

Met Augsburg werd hij vrijwel wekelijks naar achteren gedrongen en was het meestal knokken tegen een nederlaag. Bij PSV is het andersom: domineren als uitgangspunt en vechten voor de winst.

"Ik ben er zeker van onder de indruk. Elk team hier heeft kwaliteit in zijn elftal", zegt de Duitse laatbloeier. "De topclubs winnen hier niet zomaar van de andere clubs. Bij de buitenwacht leeft vooral het idee dat topclubs het makkelijk zouden moeten hebben, maar dat is absoluut niet het geval."

Het zegt iets over de cultuuromslag bij PSV met Max als een van de exponenten. Met zes goals en acht assists beleeft hij een fraai debuutjaar in de eredivisie. Maar op enige minachting voor de Nederlandse competitie zul je hem niet betrappen.

Wie Max ongetwijfeld ook met beide benen op de grond houdt, is zijn illustere vader Martin, die in 2000 en 2002 Bundesliga-topscorer werd namens Schalke 04.

Toch was het geen optelsom dat kleine Philipp zijn vader achterna zou gaan. "Ik voelde helemaal geen druk van mijn ouders, ik ben zelfs eerst gaan tennissen", zegt Max. "Maar dat beviel lang niet zo goed als voetbal!"

'Gelukkig ben ik verdediger geworden'

En zo trad Max dus toch in de voetsporen van zijn vader. Hij doorliep de jeugdopleidingen van 1860 München - waar zijn vader van 1999 tot 2003 actief was - en later Bayern München. Zijn Bundesligadebuut was echter bij Schalke 04 en dan ook nog in de Revierderby tegen Borussia Dortmund in maart 2014.

Zijn periode in Gelsenkirchen was kort en bleef beperkt tot twee optredens in de hoofdmacht, maar het gevoel voor Die Königsblauen blijft warm. Ooit hoopt hij nogmaals voor Schalke te spelen.

"Ik ben eigenlijk wel blij dat ik verdediger ben geworden, want als aanvaller zouden die vergelijkingen met mijn vader continu gemaakt worden", bekent Max.

"Overigens ben ik het later heel erg gaan waarderen, want ik heb ongelooflijk veel gehad aan zijn tips en ervaringen als profvoetballer."