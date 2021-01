Rus moet weer diep buigen voor Venus Williams

Arantxa Rus heeft haar tweede partij van het nieuwe seizoen ook verloren. De tennisster uit Monster was in Melbourne niet opgewassen tegen Venus Williams. De 40-jarige Amerikaanse, momenteel de nummer 80 van de wereld, won in de eerste ronde van een van de twee voorbereidingstoernooien op de Australian Open met 1-6, 3-6 van de 30-jarige Rus.

Hun enige eerdere ontmoeting was drie jaar geleden in het Fed Cup-toernooi en toen verloor Rus ook kansloos, al behaalde ze toen een game meer.

Zeven breakpoints

Rus, nummer 74 op de WTA-ranking, kreeg ditmaal tegen Williams wel kansen, maar sprong daar slordig mee om. In de eerste set waren zeven breakpoints niet aan haar besteed. Daarna gaf Williams niets meer weg.

De Nederlandse verloor begin deze maand in de eerste ronde in Abu Dhabi op het eerste toernooi van dit jaar.

De voorbereiding op de Australian Open wordt gespeeld op de banen van het grandslamtoernooi, waar Rus dertien jaar geleden de juniorentitel won. De Australian Open begint op 8 februari en Rus is daar van de partij.

Het toernooi maakte gisteren bekend dat er dagelijks 30.000 toeschouwers welkom zijn op Melbourne Park. Dat is te danken aan het feit dat Australië de afgelopen maanden het coronavirus onder controle heeft gekregen. Het land telt dagelijks slechts enkele positieve gevallen. Om dat zo te houden, moesten de deelnemers aan de Australian Open bij aankomst in Australië twee weken in quarantaine.