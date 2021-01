Anish Giri nog steeds op koers voor winst belangrijkste schaaktoernooi ter wereld

Na een rustige opening hield Giri een loper over en Firouzja een paard. Giri gaf de loper op, met als gevolg drie pionnen extra en een winnende stelling. Firouzja speelde 60...Pf4 om zijn paard naar c7 te brengen en zo de verdediging van wits pion op a7 te verstoren. Giri had moeten antwoorden met Ka4, maar koos voor 61.g4 en dat leidde tot remise.

Na de voorlaatste dag van het 83ste Tata Steel-toernooi in Wijk aan Zee gaat Anish Giri nog altijd alleen aan kop. Onze landgenoot speelde remise tegen Alireza Firouzja en zag dat de andere twee concurrenten voor de eindzege, Fabiano Caruana en Jorden van Foreest, eveneens genoegen moesten nemen met een half punt.

Als Giri zijn voorsprong zondag weet te behouden wordt hij de eerste winnaar van het toernooi in Wijk aan Zee sinds Jan Timman in 1985.

Van Foreest speelde tegen de Rus Andrej Jesipenko een weinig opwindende partij. Hij had een klein voordeeltje, probeerde ook wel een paar dingen, maar aan het wankelen kreeg hij Jesipenko niet.

In een damegambiet tegen David Anton stond de Amerikaan Caruana met wit aanvankelijk iets zwakker. Op de 46ste zet koos de Spanjaard met Td8 voor het afruilen van de torens. Het was beter geweest die op het bord te laten staan en met de toren f2 aan te vallen. Nu kon hij de winst vergeten.

Voor aanvang van het toernooi spraken we onder anderen Anish Giri en wereldkampioen Magnus Carlsen over de Netflix-serie The Queen's Gambit die de populariteit van schaken veel goed heeft gedaan.