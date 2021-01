Booker Prize-winnaar: 'Vol trots ben ik de queer-schrijver uit de arbeidersklasse'

Met zijn debuut Shuggie Bain won de Schotse schrijver Douglas Stuart de meest prestigieuze literaire prijs ter wereld: the Booker Prize 2020. Nu verschijnt zijn boek in 37 landen, en is de tv-serie al in de maak. Stuart, die al jaren in New York woont, baseerde het verhaal op zijn eigen jeugd als homo in het straatarme Glasgow van de jaren 80.

"Glasgow ligt aan het hart van alles wat ik doe. Ik groeide op in armoede, maar het was niet alleen mijn familie die worstelde. Het was ook een tijd van enorme solidariteit. Veel families om ons heen moesten ook knokken", vertelt de 44-jarige schrijver. In zijn jeugd had Glasgow zwaar te leiden onder het beleid van de toenmalige 'Iron Lady' Margaret Thatcher. Onder haar bewind werden mijnen en fabrieken, met enorme werkeloosheid tot gevolg.

"Bij Thatcher denken we aan een leeuw, iemand die ongelooflijk krachtig is en zeker is van haar beslissingen. Maar we horen niet vaak van de mensen die beïnvloed werden door die beslissingen", zegt Stuart.