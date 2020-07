Nóg een nulscore voor Red Bull staat gelijk aan een verloren seizoen

De overwinning van Valtteri Bottas was verfrissend, verrassend en relatief goed nieuws voor Verstappen. Bottas wordt minder hoog aangeslagen dan wereldkampioen Lewis Hamilton, die na een touché met Albon niet verder kwam dan de vierde plek. De stand tussen Hamilton en Verstappen uitgedrukt in WK-punten is 12 tegen 0. Dat klinkt toch minder erg dan 25-0.

De renstal, die zichzelf beschouwt als uitdager van topfavoriet Mercedes, moet nu terugslaan. Maar dat geldt voor meer teams. Wat weten we over de pikorde na de seizoensopener?

Max Verstappen als de eerste uitvaller in de eerste grand prix van 2020 was al een zeperd. Doordat teamgenoot Alex Albon ook strandde, staat Red Bull Racing zelfs nog met lege handen.

Voor Verstappens equipe is de achterstand in het kampioenschap voor constructeurs een dreun: Mercedes tegen Red Bull: 37-0. Het teamkampioenschap draait om tientallen miljoenen. En dus is de eerste klap - ook nog eens op de thuisbaan - veel meer dan een daalder waard. De druk staat er vol op.

Het gat is overbrugbaar, maar de Mercedesdominantie is nog niet weg. De wagens zijn snel en betrouwbaar. Hoewel de pitcrew tijdens de race bezorgd was over versnellingsbakken en de coureurs op de boordradio aanspoorde de auto te sparen, kwamen de zwarte bolides probleemloos over de streep.

Wel moet in ogenschouw worden genomen dat Verstappen en Albon in de race waren voor een podiumplek, tot de pechduivel toesloeg. Het adagium luidt niet voor niets to finish first, you first have to finish. Weer is Mercedes te goed, alle peptalks en hoge verwachtingen ten spijt. Nóg een nulscore staat gelijk aan een verloren seizoen.

McLaren

McLaren lijkt Mercedes op papier aardig bij te benen, maar het topresultaat bij de seizoensstart is vertekend door diverse neutralisaties en het hoge aantal (9) uitvallers. Het racetempo hoorde meer bij een gevecht in de middenmoot, maar dat neemt niet weg dat de oranje bolides in de lift zitten.

Coureurs Lando Norris en Carlos Sainz presteren solide en al na één race lijkt McLaren de gedoodverfde nummer vier van de grid. Of misschien zelfs nummer drie.

Ferrari

Want hoe Charles Leclerc in hemelsnaam als tweede over de streep kon komen met zijn trage, wispelturige Ferrari, is een raadsel. "Dit was waarschijnlijk mijn beste race ooit, maar we hebben heel veel werk te doen", stamelde de Monegask na afloop.

Teamgenoot Sebastian Vettel verliet het circuit met een kater. De viervoudig kampioen bekroonde een flutweekend met een knullige spin en een tiende plaats. Net voor debutant Nicholas Latifi.