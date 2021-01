Koudste nacht in twee jaar, na 730 dagen weer vorst in Vlissingen

Vannacht was de koudste nacht in ruim twee jaar tijd. In De Bilt werd met -5,2 graden de laagste temperatuur van de winter gemeten. Vorig jaar was de laagste waarde -4,3 graden, meldt Weerplaza.

Ook in het noorden, noordoosten en oosten van het land vriest het matig. Op het vliegveld van Groningen Eelde is het met -8,5 graden het koudst.

In Vlissingen heeft het voor het eerst in bijna twee jaar weer gevroren. Afgelopen nacht daalde de temperatuur daar naar -1,1 graden en daarmee heeft het er voor het eerst sinds 1 februari 2019 weer gevroren.

In de Zeeuwse plaats was er 729 dagen geen vorst, een recordlange reeks van aaneengesloten dagen zonder vorst voor die plaats.