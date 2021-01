Koudste nacht in twee jaar, in Winterswijk staan ze op de schaats

Vannacht was de koudste nacht in ruim twee jaar tijd. In De Bilt werd met -5,2 graden de laagste temperatuur van de winter gemeten. Vorig jaar was de laagste waarde -4,3 graden, meldt Weerplaza.

Ook in het noorden, noordoosten en oosten van het land vriest het matig. Op het vliegveld van Groningen Eelde is het met -8,5 graden het koudst.

In Winterswijk kan worden geschaatst. Op de ondergespoten ijsbaan van de Winterwijkse IJs Vereniging is het ijs dik genoeg en staan de eerste schaatsers op het ijs, meldt Omroep Gelderland. Dat was nog even spannend, omdat er vanwege de avondklok pas vanaf 04.30 uur water gespoten kon worden.

In Friesland lag in de polder zelfs een dun laagje ijs. Reden genoeg voor sommige schaatsers om de ijzers uit het vet te halen: