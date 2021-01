Nys tipt Van Aert en niet Van der Poel: 'Vanwege de passage over het strand'

Mathieu van der Poel na zijn wereldtitel in 2020 - ANP

Als we de Belgische cijferfetisjisten moeten geloven, stonden ze al zo'n 125 keer tegenover elkaar in een professionele veldrit. En in al die races gunden ze slechts een tiental keer de zege aan iemand anders. De kans dat zondag iemand anders dan Wout van Aert of Mathieu van der Poel de wereldtitel opeist in Oostende? Nihil. Zo ziet ook crosslegende Sven Nys de titelstrijd: één van beide kemphanen zal zijn vierde wereldtitel pakken op het strand van Oostende. En hij vermoedt dat Van der Poel wel eens zijn regenboogtrui kwijt kan raken. Bekijk hieronder het item dat verslaggever Han Kock met Nys maakte.

De laatste keer dat iemand anders een wedstrijd won waarin zowel Van Aert als Van der Poel aan het vertrek stond? Dat was op 1 november 2018. Van der Poel had z'n dag niet, Van Aert werd slechts derde. De winnaar die dag heette Toon Aerts. Het was een schoonheidsfoutje van de twee. Maar neem het ze eens kwalijk, ze waren pas 23 en 24. Sindsdien zijn hun deelnames aan de crosswedstrijden afgenomen en schitteren ze steeds vaker op de weg, waarop ze óók meteen de dienst uitmaken. Denk aan de Ronde van Vlaanderen in oktober, waarin de twee mochten sprinten om de zege. Maar als ze dan weer eens in de crosswereld verschijnen, steken ze gewoontegetrouw meteen ver boven de concurrentie uit. "Dat hebben we de afgelopen weken ook weer gezien", zegt Nys, zelf tweevoudig wereldkampioen (2005 en 2013).

Nys, tegenwoordig onder meer coach van de nieuwe wereldkampioene Lucinda Brand, kan voor zondag moeilijk een groot verschil ontdekken tussen de twee topfavorieten. Hij kijkt vol vragen uit naar de clash tussen de twee, die beiden op drie wereldtitels staan. "Wie gaat het beste met de druk om? Wie maakt de minste foutjes? Wie speelt het tactisch het beste?", vraagt Nys zich hardop af. Hij ging een paar keer verkennen afgelopen week, samen met zijn pupil Brand, en zag een zware omloop met een passage over het strand. "De wind speelt een rol. Wie rijdt er perfect door het zand? De beslissing zal daar vallen en op de bruggen. De krachtsverhoudingen zullen snel duidelijk worden. Maar je kan er moeilijk een naam op plakken; Van Aert of Van der Poel."

'Lichte voorkeur aan Van Aert' Als hij verder gaat in zijn analyse en terugblikt op recente crossen, komt hij toch uit bij één naam. "Wout zette in Overijse de eerste drie ronden druk op Mathieu. En dat was toch een vrij technische ronde (waarop Van der Poel doorgaans beter uit de verf komt, red.). Dit rondje in Oostende is iets meer een Wout van Aert-parcours. Dus ik denk dat hij sowieso wel vertrouwen heeft geput." "Ik geef daarom een lichte voorkeur aan Wout van Aert, omwille van het zand. Omwille van de loopstroken. Maar het ligt zo dicht bij elkaar, het is een gigantisch hoog niveau."

Van der Poel zelf laat zich er niet over uit. Hij verkende donderdag het 2.900 meter lange parcours en was vooral geïnteresseerd in de passage over het strand. Eerst moeten de renners een brug op met een hellingsgraad van 21 procent, waarna ze in volle vaart het strand op denderen. "Zoals het er nu naar uitziet, heb je veel vermogen nodig op dit parcours. Er komen niet echt mooie sporen in het zand. Het is echt zwaar zand, waarin je moet stoempen. Het kan ook nog wel eens een looppassage worden", verwijst Van der Poel naar de passage over het strand. "Dat eerste stuk zand zal geen probleem zijn, omdat de snelheid daar zo hoog ligt, maar het tweede stuk terug is enorm lastig." Van der Poel: 'Enorm lastig' Voor wie het parcours beter geschikt is, Van Aert of hemzelf? "Moeilijk te zeggen. Ik denk dat het een parcours is waarop we allebei delen hebben die ons liggen. Maar het is enorm lastig. Het rare gaat denk ik zijn; je kunt op één goede zandstrook wel twintig seconden wegrijden, maar de volgende ronde kun je er ook weer twintig verliezen. Het is zaak rustig te blijven."

