Wekdienst 31/1: Nationale Holocaust Herdenking • Catshuis-overleg over versoepelingen

Flink wat zon, maar vooral later op de dag ook enige bewolking. De dag start koud, vanmiddag wordt het zo'n 3 graden. De oostelijke wind waait zwak tot matig. In de nieuwe week wordt het geleidelijk zachter en wisselvalliger. Vooral dinsdag kan landinwaarts ook wat natte sneeuw vallen.

Goedemorgen! Op het Catshuis praat een deel van het kabinet over de coronamaatregelen en in het Amsterdamse Wertheimpark vindt de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking plaats.

In Thialf staat de laatste dag van de World Cup schaatsen op de agenda, vanaf 12.45 uur te volgen via NOS.nl:

Wat heb je gemist?

In een flat in Heemskerk is een dode gevonden. De politie heeft drie mensen aangehouden.

Agenten gingen naar de flat aan de Beneluxlaan na een melding dat er iemand op de grond lag die waarschijnlijk was neergestoken. Buurtbewoners zouden geschreeuw hebben gehoord, melden lokale media.

Er waren meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen, maar die hulp kwam voor de gewonde te laat. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Ander nieuws uit de nacht:

Corona-uitbraak in verzorgingshuis in Ridderkerk: 39 bewoners en zeker 14 medewerkers van Reyerheem zijn besmet. In totaal wonen er 86 ouderen, een iemand van 90 is overleden. De meeste besmette bewoners zijn overgebracht naar een zorghotel.

Twee Proud Boys aangeklaagd voor samenzwering bij bestorming Capitool: het gaat onder anderen om ex-marinier Dominic Pezzola die een van de coördinatoren zou zijn geweest bij het binnendringen van het gebouw. Dankzij zijn acties kon de eerste groep relschoppers het pand betreden, stelt de aanklager.

Bus met leraren in Cuba rijdt van brug, zeker tien doden: ongeveer 25 anderen raakten gewond. Door nog onbekende oorzaak reed het voertuig van een brug af. Er zat een groep van ruim veertig leraren in. Het ongeluk gebeurde zo'n veertig kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Havana.

En dan nog even dit:

Heb je een half uurtje over vandaag? Dan kun je meedoen met de derde en daarmee ook de laatste dag van de Nationale Tuinvogeltelling.

Zeker 60.000 mensen tellen dit weekend een half uur lang de vogels in hun tuin of op hun balkon. Volgens de vogelbescherming deden niet eerder zo veel mensen mee.

Tellers moeten een half uur bijhouden welke vogels in de tuin of op het balkon zitten.

Deze mensen deden al mee: