Duitse minister dreigt met rechtszaak om vaccins • Uitbraak in verpleeghuis Ridderkerk

In een verzorgingshuis in het Zuid-Hollandse Ridderkerk zijn 39 bewoners positief getest op het coronavirus, meldt regionale omroep Rijnmond. Dat is bijna de helft van het totale aantal bewoners van het tehuis, waar 86 ouderen wonen. Een 90-jarige bewoner is overleden aan de gevolgen van het virus. Ook zeker veertien medewerkers zijn besmet.

Een woordvoerder van de overkoepelende zorgorganisatie zegt tegen Rijnmond dat het erop lijkt dat het coronavirus via een mantelzorger is binnengekomen. "Maar dat kun je nooit met zekerheid zeggen." De meeste besmette bewoners zijn overgebracht naar het coronacentrum van de zorgorganisatie, het Maasstad Zorghotel in Rotterdam.