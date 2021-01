Captain Tom Moore (100) besmet en in ziekenhuis • CNV wil extra maatregelen bij openen scholen

"De situatie is zorgelijk, er komt nog heel wat op ons ons af." Dat zei minister Van Ark voor Medische Zorg over de Britse coronavariant in WNL op Zondag. Ze benadrukte dat er een daling is in de besmettingscijfers, maar dat die niet zo groot is als verwacht "met deze drastische maatregelen".

De minister houdt rekening met verschillende noodscenario's wat betreft zorgcapaciteit. "In februari een piek, of in maart", zegt ze. Hoe het zich gaat ontwikkelen, hangt ook af van het vaccineren, stelde Van Ark. "Na een trage start zijn we met een inhaalslag bezig, maar nu vallen de leveringen weer tegen."

Vanmiddag komt een deel van het kabinet bijeen op het Catshuis om te praten over de maatregelen, onder meer het openen van de basisscholen en de kinderopvang. Op een besluit daarover wilde Van Ark niet vooruitlopen, maar ze zei wel: "Het openen van scholen staat bovenaan ons lijstje."